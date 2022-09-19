Школьнику из Омска грозит до 8 лет колонии за ложные сообщения о минировании школ по всей России

Он отправил 218 сообщений о минировании школ, больниц и администраций в 34 городах страны. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Накануне в Омске следком завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего парня, которое обвиняют в 218 ложных сообщениях о минировании школ. Парню грозит до 8 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

По данным следствия, в 2021 году тогда еще 17-летний обвиняемый из-за конфликтных отношений с одноклассниками создавал фейковые аккаунты на имена их родителей. С созданных профилей он по электронной почте рассылал письма о минировании школ, больниц, администраций не только Омска, но и других городов России - от Калуги до Керчи. Всего 34 города страны. Парень использовал для конспирации специальную программу, которая помогала скрывать его местоположение и IP-адрес.

Все его сообщения о минировании приводили к эвакуации людей и следующей за ней проверке зданий. Желание жителя Омска отомстить одноклассникам нанесло ущерб на общую сумму в 2,7 миллиона рублей.

Для того чтобы подтвердить причастность обвиняемого к ложному минированию, следственным органам пришлось проделать большую работу, в том числе провести несколько экспертиз.

В настоящее время все материалы уголовного дела следственные органы планируют передать в суд. Парню грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в этом году двух жителей Омска причастных к лжеминированию школ города.

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