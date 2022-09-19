Омская прокуратура посетила многострадальный детсад в «Прибрежном»

Ход строительства объекта находится на контроле прокуратуры. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Строительная готовность детского сада в микрорайоне «Прибрежный» еще в январе 2022 года составляла более 50%, однако на дворе сентябрь, а здание до сих пор не сдано. На объекте побывал прокурор Кировского округа Дмитрий Назаров.

- В ходе рабочего совещания на объекте с руководством подрядчика обсуждены основные моменты соблюдения графиков выполнения строительных работ, качества проводимых работ, - уточнили в областной прокуратуре.

Как отмечают в ведомстве, строительство объекта находится на особом контроле прокуратуры округа. Однако конкретных сроков по вводу в эксплуатацию здания никто не называет. Напомним, что детский сад в поселке Большие поля также до сих пор не принял своих маленьких воспитанников.

Между тем, прокуратура продолжает проверку департамента строительства по факту нарушений, выявленных при возведении и проектировании детских садов в Омске.