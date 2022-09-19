Томский «реформатор» наделал «делов» в Омске: оптимизацией в классическом университете недовольны все

Неизвестно чем завершится начатая оптимизация.

Руководство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского продолжает проводить «очень эффективные» реформы. Накануне стало известно, что в вузе сократили 50 сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе классического университета.

Исполняющий обязанности ректора омского вуза Сергей Замятин ответил на вопросы, которые стали массово появляться в связи с реформами. В частности, он рассказал о сокращении штата в университете.

- Доля административно-управленческого и учебно-вспомогательного персоналов в общей численности работников университета должна составлять не более 37%. На начало 2022 года доля АУП и УВП составляла 64%. Весной этого года, в соответствии с законодательством РФ были сокращены 50 человек. Сокращение штата произошло за счет передачи функции охраны на аутсорсинг и сокращения ставок руководящего персонала, в том числе проректорского корпуса, - сообщил Сергей Замятин.

Ранее на томского «реформатора» пожаловались студенты, проживающие в общежитиях. По их словам, страшекурсников начали переселять из одних комнат в другие. На их место стали заезжать первокурсники. Объяснить происходящие толком никто не смог. Тогда в дело в мешалась прокуратура - надзорное ведомство провело проверку в корпусах вуза.

- Сегодня ни одного студента в общежитии не переселили, - сказал и.о ректора Сергей Замятин на следующий же день после проверки в ответах на вопросы СМИ, которые опубликовали на официальном сайте.

Прокомментировал руководитель университета и сокращение бюджетных мест в этом году.

- Объединение факультетов, по которому Ученым советом университета было принято решение 1 июля, не могло привести к сокращению бюджетных мест, так как решения об их выделении принимаются задолго до старта приемной кампании. Уже сейчас на уровне факультетов принимаются решения об открытии тех или иных специальностей, выделении бюджетных мест по всем направлениям подготовки на следующий 2023-2024 учебный год. До 1 ноября на сайте университета будут опубликованы правила приема с указанием количества бюджетных мест. Данная информация позволит будущим абитуриентам взвесить свои шансы на поступление в университет и качественно для этого подготовиться, - рассказал Сергей Замятин.

Ответил «эффективный управленец» на вопрос о закрытых гардеробах, которые обычно открывались в вузе с 15 сентября. По его словам, их все-таки откроют с 1 октября. В настоящее время уже заключен договор с внешним подрядчиком.

Грандиозная оптимизация в вузе, которая уже выродила на свет такого «монстра» как факультет экономики, психологии и менеджмента, может привести и к более страшным вещам - к сокращению или закрытию ряда направлений (специальностей), а может и факультетов.

Без скандала не обошлось и объединение факультета философии, теологии и мировых культур с истфаком. Тогда «теологи» попытались откатить решение ученого совета, но ничего не вышло. На свет появился факультет теологии и международных отношений.

Пока Замятин заверяет, что никто и ничего не планирует сокращать в ближайшее время. По его словам, при сокращении спроса непопулярные образовательные программы будут модернизировать. По мнению руководства вуза, все зависит от абитуриентов.

Недавно университету выделили свыше 150 миллионов рублей на достройку многострадального корпуса у метромоста. Здание все обещал сдать предшественник томского «реформатора» Роман Смелик. Закончится ли все-таки эпопея с корпусом в 2024 году, или деньги тоже будут «оптимизированы»? Остается только гадать.

Напомним, Сергей Замятин занял должность исполняющего обязанности ректора в декабре 2021 года.

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