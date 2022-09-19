Стартовал прием заявок на грантовый конкурс Омского НПЗ по программе социальных проектов «Родные города»

Конкурс Омский нефтеперерабатывающий завод в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» проводит ежегодно. Он предназначен для активистов, некоммерческих, бюджетных организаций и социальных предпринимателей. Обучение и работа над заявкой проходит на цифровой платформе конкурса https: //rodnyegoroda.ru/.

- В этом году проходит десятый юбилейный грантовый конкурс, и для нас это новая возможность найти и поддержать те проекты, которые призваны улучшить качество жизни в регионах. С 2013 года мы поддержали более 900 инициатив, многие из которых выросли в большие успешные проекты. В этом заключается одна из наших ключевых задач – помогать региональным активистам и неравнодушным жителям для устойчивого и эффективного развития их социальных проектов, — подчеркнула руководитель программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Грантовая поддержка в новом сезоне конкурса будет выделяться на реализацию проектов в сфере образования, культуры, спорта, экологии и среды для жизни. Для помощи с заполнением заявки на платформе запущен для участников образовательный медиакурс по социальному проектированию.

- Для участников этого года мы существенно увеличили размер грантов. Это позволит сделать нашу помощь социальным инициативам, ориентированным на улучшение качества жизни омичей, еще более содержательной и эффективной. С каждым годом в наш грантовый конкурс вовлекается все больше людей. Мы надеемся увидеть в новом сезоне конкурса яркие, уникальные проекты. Чтобы омичи смогли самостоятельно выбрать самые актуальные инициативы, пройдет публичная защита проектов и онлайн-голосование. А Омский НПЗ возьмет на себя финансовую поддержку важных для региона инициатив, - сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Заявки можно будет подать вплоть до 30 октября. После экспертного отбора впервые состоится онлайн-голосование омичей по проектам всех направлений на портале «Родные города». Финалистов определят в феврале будущего года. Победители получат экспертную и финансовую поддержку своих проектов на всех этапах реализации.

Грантовый конкурс Омский нефтеперерабатывающий завод проводит в регионе с 2014 года. Это ключевой инструмент поддержки инициатив омских сообществ в создании важных для развития области социальных проектов.