Артистка цирка Филатовых сорвалась с трёхметровой высоты на представлении в Омске

Номер Татьяна Золотухина исполняла вместе со своим мужем Сергеем. Фото: стоп-кадр видео «ЧП Омск»

ЧП произошло на арене Омского государственного цирка на минувших выходных. Артистка цирка Филатовых, который приехал в город с гастролями, сорвалась с трехметровой высоты.

На кадрах, опубликованных зрителями в социальных сетях, видно, как начинается представление воздушных гимнастов. Девушка в один момент соскальзывает и падает на маты. Примечательно, что этот номер, как и остальные воздушные номера, выполняются без страховки. Такой сложностью исполнения и отличается труппа этих артистов.

- Во время репетиций подобных номеров, артисты отрабатывают не только номер, но и в случае работы без страховки, техники падения, поэтому для актрисы это не было неожиданностью. После падения, актрису унесли за кулисы. Там ей оказали первую помощь, далее актриса самостоятельно проследовала до кареты скорой помощи и ее госпитализировали, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Омского цирка.

Сейчас Татьяне Золотухиной ничего не угрожает. Как рассказал Эдгар Запашный, у гимнастки перелом кисти и возможно компрессионный перелом позвоночника.

- Артистка находится в сознании и самостоятельно передвигается, - написал дрессировщик в своем телеграм-канале.