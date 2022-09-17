Модный эксперимент: омский бренд одежды Alexander Bogdanov готов создавать модели из монгольской шерсти

Фото: сайт компании.

Накануне представители Омской области совершили бизнес-миссии в Улан-Батор, которую организовал региональный центр поддержки экспорта. Омские предприятия - в их числе база «Агромаш», «Исилькульский элеватор», «Торговый дом «Сибирский холод», «Сибирская белочка», «ВИТО», «Результат» и ИП Богданов Александр (бренд одежды Alexander Bogdanov). предприниматели поехали на переговоры с монгольскими представителями бизнеса.

В рамках бизнес-миссии монгольские компании проявили интерес к продуктам, производимым в Омске, в частности, шинам для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной технике, минеральным удобрениям, средствам защиты растений. Особый интерес вызвали отруби, кондитерские изделия, мороженое, макаронные изделия, а также возможности омских предприятий по переработке сахарной свеклы.

- Представитель бренда посетил четыре ключевые фабрики Монголии по производству вязаных изделий, а также компании по изготовлению тканей из шерсти верблюда и яка, крупные магазины изделий из кашемира. Были приобретены образцы ткани и пряжи для разработки экспериментальных моделей и дальнейшего запуска изделий из сырья монгольских поставщиков. Встречи с потенциальными партнёрами прошли эффективно для обеих сторон, - прокомментировали итоги поездки представители бренда Alexander Bogdanov.