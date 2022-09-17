Более 60 тысяч жителей Омской области стали участниками мероприятий в рамках Всероссийского дня трезвости

Фото: минздрав Омской области.

Практически все муниципальные районы Омской области в этом году поддержали проведение Всероссийского дня трезвости 11 сентября, в целом около 67 тысяч человек стали участниками различных мероприятий.

Фото: минздрав Омской области.

Самыми активными участниками, поддерживающими здоровый образ жизни, стали жители Калачинского, Знаменского, Муромцевского, Саргатского, Павлоградского, Нижнеомского, Называевского, Тюкалинского районов Омской области.

Фото: минздрав Омской области.

Встретились с жителями муниципальных районов и ответили на интересующие вопросы врачи наркологи из Большереченской, Калачинской, Крутинской центральных районных больниц. В этом году, помимо популярных профилактических бесед, население участвовало в челлендже «Здоровый отдых!», кампании в публичных аккаунтах социальных сетей, написании эссе на тему «Трезвый взгляд в светлое будущее», проводили онлайн-викторину «Решай сегодня, каким ты будешь завтра!», посвященной Всероссийскому дню трезвости, проводили интеллектуальный мозговой штурм «Жизнь или пропасть…», интерактив «Здоровый выбор - норма жизни!», групповые занятия «Трезвость – норма жизни».