В 2023 году омичам обещают исторический фестиваль ценой в один миллион рублей

Исторические реконструкции с успехом проходят по всей стране. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В следующем году в Омске обещают провести военно-исторический фестиваль «Служивый человек Омской крепости». Мероприятие приурочат к Дню города в августе. Средства на историческое событие выделены из президентского фонда культурных инициатив. Стоимость его организации составит 1,15 миллиона рублей. Фестиваль обещают организовать на на территории «Омской крепости».

Цель, разумеется, - популяризация историко-культурного наследия города Омска и Омского региона в целом. Омичам собираются поведать, что некогда Омская крепость была значимым военно-стратегическим пунктом Российской империи в XVIII веке. В частности, на фестивале покажут реконструкцию событий, происходивших у Ямышеского озера: бой русской армии с джунгарами.

Главные события фестиваля приурочено к празднованию годовщины со дня основания Омска, но часть мероприятий будет проходить с февраля следующего года.