«Пропитая» квартира: история омички Светланы, у которой привычка слегка выпивать разрослась в настоящую зависимость

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Татьяна Фролова заведует женским отделением областного наркологического диспансера. За многие годы практики накопилось множество удивительных историй, с некоторыми пациентами, преодолевшими алкогольную зависимость, добрые отношения сохраняются на всю жизнь.

Одна из таких историй произошла со Светланой (имя изменено). Девушка выросла в благополучной семье, родители работали в государственных структурах, и она, вдохновленная позитивным примером родных людей, тоже отправилась учиться в академию МВД. Перед Светланой открывались большие перспективы, она получила хорошую должность, на работе встретила будущего мужа. Вскоре у них родилась дочь и все должно было быть хорошо… Но незначительная, казалось бы, привычка выпивать вместе с мужем разрослась в настоящую зависимость. И жизнь молодой девушки рухнула.

Лучше вовремя начать лечение

- К нам обратились очень поздно, - отмечает врач. - К этому времени дочери Светланы было уже 3 года. От нее ушел муж. Приходя домой, он видел жену в опьянении, приходилось самому заботиться о ребенке, он не стал этого терпеть. Вскоре Светлана с дочкой переехали к матери Светланы Екатерине Борисовне (имя изменено). Пить она продолжала, Екатерина оформила опеку над внучкой на себя. Светлана была ограничена в родительский правах. Случилось так, что была «пропита» даже квартира, доставшаяся ей в наследство. На работе алкоголизм терпеть тоже не стали, попросили уволиться по собственному желанию.

Заведующая женским отделением областного наркологического диспансера Татьяна Фролова. Фото: минздрав Омской области.

И, уже потеряв все, Светлана начала «иногда» лечиться. То есть долечивалась до состояния в котором нормально себя чувствовала и снова в запой - и так 3-4 года, только потом согласилась на полноценное лечение и реабилитацию.

Как ей удалось победить зависимость?

Однозначный ответ дать нельзя, это совокупность факторов. Конечно, работа психиатров, наркологов, психологов и социологов. Поддержка матери. Любовь дочери, она уже пошла в школу и очень любила свою мать, она все понимала, что происходит.

Однажды, Екатерина Борисовна пригласила в гости одноклассника Светланы – ее первую любовь, и его дружеская поддержка тоже стала значительной мотивацией.

Светлана не пьет уже 11 лет, она вышла замуж за свою первую любовь, у них родился замечательный сын. Они переехали в другой город, где муж Светланы ведет свой бизнес, дочь уже закончила школу и тоже живет вместе с ними. Приезжают в гости к Екатерине Борисовне и к нам, присылают поздравительные открытки нашему медперсоналу к праздникам.

- Конечно, такие истории происходят редко, но именно ради этого мы и работаем, - с улыбкой делится Татьяна Фролова.