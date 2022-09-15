Воинственный долг: солдаты из Омска освобождали Ригу от нацистов, а в ответ получили демонтаж памятника освободителям

Пользователи Сети сравнили картинку с дрона, снимавшего снос, с двумя ангельскими крыльями. Стоп-кадр видео сноса памятника, YouTube.ru

23 августа 2022 года власти Риги начали демонтаж мемориала «Памятник воинам Советской армии - освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков». В этот день были снесены три скульптуры советских солдат, а на следующий день снесли скульптуру «Мать-Родина».

- Ломая памятник воинам Советской армии - освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, власти Латвии старались разрушить память и о героях-латышах, которые в составе 130-го ордена Суворова Латышского стрелкового взвода участвовали в кровопролитных боях за освобождение Прибалтийской республики, - отметил доктор исторических наук, профессор кафедры военно-политической работы в войсках Омского автобронетанкового инженерного института Алексей Сушко.

Как пояснил профессор, две стрелковые дивизии, где служили граждане Латвии и латыши, проживающие в других республиках СССР, в составе Красной армии защищали свою Родину.

- После оккупации гитлеровцами Латвии все промышленные предприятия и сама территория страны были объявлены собственностью Германии, как это и было заранее предусмотрено планом «Ост». Генеральный округ Латвия, или Леттланд, вошел в состав рейхскомиссариата «Остланд». Латвийская государственность была полностью ликвидирована нацистами, а войска Красной армии восстановили ее в форме Советской Латвии. Непосредственное участие в освобождении прибалтийцев приняли сибиряки, они освобождали Ригу в канун очередной годовщины Рижской операции, которая проводилась войсками Красной армии с 14 сентября по 22 октября 1944 года, - подчеркнул историк Сушко. - В Рижской операции активно участвовали части 19-го гвардейского Сталинского стрелкового корпуса сибиряков. В его состав входила 65-я гвардейская стрелковая дивизия, героическая история которой начиналась в двух сибирских городах - Омске и Красноярске.

Памятник Освободителям Риги до его снова. Фото: Википедия.

Как формировалась дивизия сибиряков

В трудное для Советского Союза лето 1942 года в Сибири началось добровольческое движение, в ходе которого появился 6-й Сталинский добровольческий стрелковый корпус. В его состав вошли 75-я Сталинская добровольческая отдельная стрелковая бригада омичей-сибиряков (имя ее в Омске до сих пор носит улица 75-й Гвардейской Бригады) и 78-я Сталинская добровольческая отдельная стрелковая бригада красноярцев-сибиряков. Патриотический подъем в Омске был огромен. Недавно УФСБ России по Омской области рассекретило спецсводку НКВД с выдержками из писем омичей, посвященных формированию добровольцев.

«…Ты только подумай, что делают сволочи-убийцы, и никак на них проклятия не придет. Сегодня и вообще в последние дни у нас очень много добровольцев отправляют на фронт. Какой любовью к Родине наполнены их сердца. Ненависть к врагу царит в их взглядах и речах. Здоровые сибирские ребята, они всыпят перцу обнаглевшим фашистам, они помогут Красной армии раз и навсегда покончить с немецкой сволочью», - такова выдержка из письма очевидца тех событий.

1023 сибиряка представлены к награде

Прогноз автора данного письма полностью оправдался. Весной 1943 года за героизм корпусу было присвоено звание «гвардейский». Затем в ходе его реорганизации стрелковый корпус омичей и красноярцев был переформирован в 65-ю гвардейскую Сталинскую стрелковую дивизию сибиряков. Осенью 1944 года дивизия участвовала в составе корпуса в Рижской наступательной операции, и ей в числе других особо отличившихся воинских соединений было присвоено почетное наименование «Рижская».

В Историческом архиве Омской области об истории 65-й дивизии сохранилась рукопись, написанная ее ветеранами сразу же после завершения боев. В разделе «На Ригу» описан характер сражений, которые вели сибиряки за освобождение столицы Латвии. Приведем фрагмент этого текста.

«Третий этап битвы за Прибалтику начался с середины сентября и закончился в октябре 1944 года… Бои этого периода были упорными и тяжелыми. По мере продвижения наших войск вперед, к берегам Рижского залива, территория, занимаемая противником, становилась все меньше и меньше. У противника образовалась большая плотность обороны, опиравшаяся на заблаговременно оборудованные позиции с большим насыщением живой силой и огневыми средствами. Сопротивление врага с каждым днем все нарастало. Несмотря на это, 11 октября наши полки уже вели бои на подступах к Риге. Гвардейцы без биноклей рассматривали в синеве столицу Советской Латвии, в которой еще орудовали гитлеровцы.

13 октября 1944 года наши войска полностью овладели столицей Советской Латвии. Красавица-Рига снова стала советской. По случаю этого события восторженно салютовала Москва. Приказом Верховного Главнокомандующего тов. Сталина за отличные боевые действия личному составу 65-й гвардейской стрелковой дивизии была объявлена благодарность, а через 20 дней приказом тов. Сталина № 0356 от 3 ноября 1944 года нашей дивизии как отличившейся в боях за овладение городом Ригой было присвоено наименование «Рижская». Все бойцы и командиры, наиболее отличившиеся в боях за Ригу, были награждены орденами и медалями Советского Союза. Всего по дивизии было отмечено правительственными наградами 1023 человека».

Архивное фото бойца 75 бригады. Фотоматериал предоставлен государственным историческим архивом Омской области.

Достойная память

Следует подчеркнуть, что в Латвийской ССР память о воинах-сибиряках свято чтилась и после войны, долгое время между латышами и сибиряками существовали дружеские связи. Вот как описывали на страницах газеты «Омская правда» свою поездку в Латвию омские школьники, в 1966 году посетившие Ригу: «В прекрасной старинной Риге нас встретила Лидия Ивановна Юндина, прошедшая с 75-й бригадой весь путь от Омска до Прибалтики. Встречаясь с рижанами, мы ощутили, как дорога жителям латвийской столицы память о воинах-освободителях. В Риге мы нашли книги, газеты военных лет, рассказывавшие о подвигах сибиряков. Побывали в школах, в которых также изучают боевую историю бригады, обменялись с рижскими школьниками материалами для музеев боевой славы».

- Что же случилось в Латвии в последние годы? Ответ очевиден. Поражение России в образе СССР в холодной войне привело к включению этой страны в состав коллективного Запада. И в условиях новой холодной войны власти прибалтийской страны ведут активную борьбу с общим для наших народов прошлым. Враг преследует цель «обнулить» нашу культуру. Великая Победа, являющаяся духовной скрепой для значительной части населения постсоветского пространства, атакуется особенно яростно, - считает профессор Сушко.

Архивные фотографии бойцов 75 бригады. Фотоматериал предоставлен государственным историческим архивом Омской области.

Что известно о памятнике сегодня

Памятник воинам Советской армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков расположен на юго-западе Риги, в парке Победы. Монумент был открыт в 1985 году, носит неофициальное название Памятник Победы. Автором концепции стал рижский художник-архитектор Александр Бугаев, скульпторы - народный художник Латвийской ССР Лев Буковский и Айварс Гулбис. Композиционно центром памятника является 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звездами, по бокам которой расположены символические скульптурные изображения Матери-Родины и воинов-освободителей.

Как сообщают латвийские СМИ, скульптуры воинов уже снесены. Работы по демонтажу мемориала продолжаются, их планируют завершить к 15 ноября.

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина из-за сноса памятника заведено уголовное дело по статье 243 УК РФ за «уничтожение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России». Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, считают в Следкоме.

Благодарим за помощь при подготовке материала УФСБ России по Омской области.

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