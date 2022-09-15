Пьяным жителям Омска не хватило денег на такси, и они решили угнать «шестерку»

Фото: пресс-служба МВД России по Омской области

Накануне житель Кировского округа обратился в полицию с заявлением об угоне «шестерки». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в правоохранительных органах, после беседы с потерпевшим оперативники предположили, что автомобиль «ВАЗ-2106» угонщики бросили где-то недалеко, так как он был оборудован противоугонной системой. Владелец машины оказался инструктором по вождению.

Как и предполагали полицейские, автомобиль с проколотыми колесами находился рядом - в соседнем дворе. При осмотре оперативники обнаружили, что неизвестные разбили стекло в двери со стороны водителя с целью проникнуть в машину.

Эксперты на руле и обшивке внутри «шестерки» обнаружили и изъяли различные следы, которые оставили угонщики. На их основе удалось установить личность злоумышленников.

Ими оказались два молодых парня. Старшего из них - 26 летнего жителя микрорайона «Входной» - полицейские задержали по месту жительства. Второго подозреваемого - 22 -летнего сельчанина - удалось найти в Омском районе. Он был дважды судим за угон автомобилей аналогичной модели. При этом оба угонщика ранее отбывали наказание за кражи и незаконный сбыт наркотиков.

Парни рассказали, почему угнали «шестерку». По их словам, совершить преступление они решили, потому что потратили все деньги на спиртное, а на такси домой поехать хотелось. Однако далеко на автомобиле автоинструктора им уехать не удалось.

В настоящее время по факту угона автомобиля «ВАЗ-2106» правоохранители завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». Теперь предприимчивым омичам грозит до 7 лет колонии.

Напомним, ранее пьяный омич совершил ДТП и угнал автомобиль полиции.

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