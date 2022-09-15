Волонтеры ОНПЗ высадили деревья и кустарники на территории омского скейт-парка

Накануне волонтеры ОНПЗ высадили деревья и кустарники вокруг омского скейт-парка. Вокруг спортивного объекта добровольцы от предприятия и озеленители посадили 250 кустарников барбариса и 15 саженцев-крупномеров сердцевидной липы. Напомним, уникальный скейт-парк под открытым небом, был возведен Омским нефтеперерабатывающим заводом в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», реализуемой с 2012 года. Уникальная спортивная площадка, переданная предприятием городу, стала любимой зоной для тренировок любителей самокатов и скейтбордистов, а еще популярным местом отдыха омичей.

Озеленение территории центра Омска рядом со скейт-парком стало еще одним этапом природоохранной деятельности Омского НПЗ.

- Для нас тема озеленения является приоритетной: волонтеры ОНПЗ регулярно занимаются высадкой саженцев не только в Советском округе, где расположено предприятие, но и на улицах города, на территории социальных учреждений. Высадка лип и барбариса по периметру скейт-парка — еще один шаг к экологическому благополучию Омска. Создание комфортной среды для жителей региона — значимое направление социальной деятельности компании, — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

При создании нового скейт-парка предусмотрели газон площадью более 600 квадратных метров и высадку деревьев и кустов. Зеленый газон был разбит еще перед открытием парка, а посадку лип и барбариса запланировали на сентябрь по совету агрономов.

Теперь благоустройство полностью завершено. В Омске появилась еще одна благоустроенная и зеленая прогулочная зона. Это вклад Омского НПЗ в создание здоровой и комфортной среды для горожан.