В центре Омска женщина в белом угодила под колеса иномарки

Медики, проезжавшие мимо, доставили женщину в больницу Фото: стоп-кадр с видео в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Накануне стало известно о ДТП, произошедшем сегодня утром в центре Омска на улице Красный Путь в районе дома №103. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

- Красный путь 103, перебегала дорогу, мужчина на белой машине сбил. Реанимация вовремя проезжала мимо. Минут 15 как в машине скорой, видимо, пытаются реанимировать, - сообщил автор поста в соцсети.

Неизвестный омич приложил к записи видео, на которой видно, что пострадавшая женщина в белом лежит на асфальте без движения.

Факт ДТП в центре города подтвердили «КП-Омск» в Госавтоинспекции.

- Водитель мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем «Пежо», в районе дома №101 по улице Красный путь допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП ее с травмами доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.

Напомним, это уже не первый случай, когда под колеса автомобиля попадают пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте. Ранее 35-летний омич за рулем иномарки сбил 9-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть.

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