В Омске коммерческая фирма обманывала жителей и оказывала бесплатные услуги по догазификации за деньги

Следствие по данному факту продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На бесплатной догазификации частных домов, объявленной президентом Владимиром Путиным, решили подзаработать руководство и иные должностные лица ООО «Межоблгаз». Следственный комитет Омской области на основании прокурорской проверки завел уголовное дело по статье о мошенничестве.

Конкретных имен следователи не называют. Зато известно, что жертвами стали омичи, которые отдали газовикам 1,3 млн рулей за бесплатные работы.

- Заключали с гражданами договоры на подключение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на возмездной основе, - уточняют состав преступления в прокуратуре.

Сейчас ведутся следственные действия, вскоре дело будет передано в суд.

Напомним, что ранее в Омскую область приезжал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он остался недоволен темпами догазификации в регионе.