В Омске спустя 12 лет задержали мужчину, который проникал в квартиры и насиловал женщин

Фото: стоп-кадр оперативной съемки СУ СК РФ по Омской области

Накануне в Омске задержали 63-летнего мужчину, который совершил серию изнасилований с 2010 по 2012 год. Подозреваемый скрывался на протяжении 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Изнасилование», которое завели еще в апреле 2010 года. В течение нескольких лет к этому делу было присоединено несколько похожих, заведенных по фактам изнасилований женщин, незаконного проникновения в жилище, а также краж.

- Все уголовные дела объединял один способ совершения преступлений – подозреваемый ночью проникал в квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов, через форточку окна. Это обстоятельство, а также показания потерпевших, одинаково описывающие внешность подозреваемого, позволили следствию сделать вывод, что преступления являются серийными, их совершает один и тот же человек, - пояснили в омском следкоме.

Опытные следователи и оперативники провели большую работу, чтобы найти насильника, который на протяжении двух лет держал в страхе целый район города. И вот в этот вторник, 13 сентября, они смогли задержать 63-летнего подозреваемого, который скрывался от правоохранителей на протяжении 12 лет.

По версии следствия, подозреваемый с 29 апреля 2010 по 31 августа 2012 года совершил восемь изнасилований и покушений на изнасилование женщин. Кроме того, мужчина совершил еще одно преступление в этом году. Однако в этот раз не удалось остаться незамеченным - он оставил улику с потожировыми следами. Именно по ним правоохранители смогли его найти.

В настоящее время с 63-летним омичем работают следователи, которые проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и всех эпизодов совершенных преступлений.

Сейчас следствие просит суд заключить его под стражу.

Напомним, ранее правоохранители задержали изверга, который в пригороде Омска избил 9-летнюю школьницу, а потом изнасиловал.

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