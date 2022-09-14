Северный обход Омска возведут при поддержке Газпромбанка

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Соответствующее концессионное соглашение заключено между правительством Омской области и Газпромбанком, говорится в пресс-релизе кредитного учреждения.

При возведении дороги будут построены мостовые переходы через реки Иртыш и Омь, а также более 10 путепроводов. Всего на строительство Северного обхода Омска потребуется 63,2 миллиарда рублей. Для финансирования проекта выделяется капитальный грант на сумму 34,8 миллиарда рублей (из федерального бюджета будет выделено 30,9 миллиарда рублей, из регионального - 3,9 миллиарда рублей). Газпромбанк намерен выделить на строительство кредит в размере 19,5 миллиарда рублей, а также стать финансовым консультантом и участником специальной проектной компании.

- Рост автомобильного трафика в российских регионах требует ускоренного развития дорожной инфраструктуры. Обладая обширным опытом и компетенциями, наш банк традиционно берется за самые сложные и перспективные проекты, реализация которых повышает комфорт передвижения, существенно сокращая время в пути, позволяет вывести транзитный транспорт из населенных пунктов и в целом положительно влияет на экологию. Это наши безусловные приоритеты в любом проекте, и Северный обход здесь не исключение. Данная инициатива принесет большую пользу омичам и станет драйвером развития региона, - подчеркнул зампред правления Алексей Белоус.

- Сегодня мы даем старт еще одному крупнейшему инфраструктурному проекту региона. Газпромбанк готов вложить в него около 20 миллиардов собственных средств. Строительство объездной трассы позволит решить ряд вопросов: уменьшить транспортную нагрузку на городские магистрали и тем самым снизить темпы ее износа из-за грузового трафика, а еще значительно сократить углеродный след в черте города. Подчеркну, что проект важен не только для нашего отдельно взятого региона - это транспортная связь с Восточной и Центральной Сибирью. Газпромбанк уже зарекомендовал себя как надежный партнер во время строительства Ледового дворца «G-Drive Арена» - коллеги занимались комплексным банковским обслуживанием проекта. Уверен, что Северный обход тоже станет успешным проектом в истории нашего партнерства, - сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

С учетом Северного обхода банк фактически становится лидером на рынке инвестиций в автодорожные проекты в стране. В его портфеле помимо обхода находятся такие проекты, как Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, дорога регионального значения в Коми, четвертый мост через реку Обь в Новосибирске, три очереди ЦКАД в Подмосковье. Совокупный объем реализуемых с участием банка проектов в области автодорожной инфраструктуры в денежном выражении уже превысил 700 миллиардов рублей. Наращивая эти компетенции, банк на правах инфраструктурного #МЕГАИГРОКа в каждом из названных кейсов старался выбирать надежного партнера, который способен гарантировать сдачу объектов в срок, а также наилучшее качество.