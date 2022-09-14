В Омске менеджеру по продажам сельхозтехники готовы платить 200 тысяч рублей в месяц

Вакансий стало больше за последнюю неделю. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сервис по поиску работы SuperJob в Омске обновил данные о зарплатах в регионе. Согласно последней информации, сейчас в Омской области больше всего готовы платить менеджеру по продажам сельхозтехники - до 200 тысяч рублей в месяц. Желательно, чтобы у кандидата было высшее агрономическое образование и обширные знания по технологиям возделывания.

Вторую строчку по величине заработной платы в регионе занимает вакансия руководителя направления поддержки биллинговых приложений. Такому специалисту в Омске готовы платить 60-75 тысяч рублей ежемесячно. Наемный сотрудник должен иметь высшее образование в области информационных технологий, знать несколько языков программирования, уметь работать с технической и проектной документацией.

Наконец, третье место в коротком списке значится за вакансией инженера-проектировщика систем энергоснабжения для нефтегазовых объектов, чья заработная плата составляет 60-70 тысяч рублей.

Дальше из тех, кому готовы платить больше 50 тысяч рублей в месяц - вакансия врача-консультанта с зарплатой 55-66 тысяч рублей и старшего клиентского менеджера - он сможет получать около 51 тысячи рублей.

Для сравнения добавим, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями августа в стране стали предложения для финансового директора в Москве с зарплатой 300-350 тысяч рублей и стоматолога-универсала в Красноярске, которому предлагают зарплату более 300 тысяч рублей.

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