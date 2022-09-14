В Омске подвели итоги конкурса по активности среди первичных отделений партии «Единая Россия»

Накануне в Омске в Штабе общественной поддержки Партии «Единая Россия» наградили победителей и призеров Регионального конкурса первичных отделений. Отметим, что конкурс проводили по всей стране с марта по сентябрь 2022 года.

Первый его этап был завершен 16 июня, а вчера были подведены итоги второго этапа. Призерами Регионального конкурса стали 120 человек – это секретари первичных отделений, председатели КТОСов, специалисты по работе с территориями административных округов Омска. В Омске 461 первичное отделение, которые заняли семь призовых мест.

- Сегодня я хочу поблагодарить организаторов конкурса, участников, и конечно, команды, которые позволили нам добиться высоких результатов. Благодаря партии «Единая Россия» мы провели 16 семинаров, в них приняли участие более 150 человек. Считаю, это хороший уровень. Отмечу, что призовой фонд конкурса - показатель оценки нашей работы. Знаете, акции, партийные проекты, благоустройство дворов и дворовых территорий, различные мероприятия – все это тоже говорит об активности партии. Люди начали понимать, что город меняется к лучшему, город становится краше. Итоги выборов – это показатели, которые говорят сами за себя. Омичи начали доверять партии. Я член партии более 10 лет, поэтому, каждый раз душой болею за всех кандидатов и выборную кампанию.»- рассказала председатель КТОСа «Центральный-8» Сулушаш Дюсембина.

Призовые места распределились по количеству мероприятий, организованных отделениями. Всего фонд конкурса составил более 4 миллионов рублей. Было проведено более 300 мероприятий, сторонниками партии за этот период стали больше 3000 человек. Темами семинаров стали актуальные вопросы жизни граждан, партийные проекты, которые позволяли решать проблемы населения, обновление дорожных карт в Омске, решение вопросов жителей округов и привлечение заинтересованных граждан.

- Скажу только два ключевых момента: во-первых, давайте не будет концентрировать на том, что вы не заняли 1 место. Сегодня мы награждаем 6-7 места, но это тоже большой труд. Мы с большой благодарностью к вам отнеслись и относимся за уделенное время и пользу, которую вы принесли региону. Участие в конкурсе и его результаты нас очень порадовали – мы смогли увидеть партийный потенциал. Второе: хочу поблагодарить наших коллег-организаторов, которые на федеральном уровне выдвинули инициативу проведения, а на региональном поддержали и провели. Считаю, это успешным завершением выборной кампании, - поделился в день награждения заместитель мэра города Омска Владимир Куприянов.

Вице-мэр отметил, что несмотря на полученный результат, работа первичных отделений партии «Единая Россия» не завершена, ведь федеральные и региональные партийные проекты, проблемы граждан, семинары и различные мероприятия требуют постоянного внимания и контроля.