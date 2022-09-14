Омский «Авангард» потерпел уже пятое поражение подряд с начала нового сезона КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне омский «Авангард» потерпел уже пятое поражение подряд с начала нового сезона Чемпионата КХЛ. В этот раз «ястребы» проиграли новосибирской «Сибири» со счетом 2:3.

На прошлой неделе омские хоккеисты проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту». Тогда матч закончился для «Авангарда» поражением - счет 4:2 в пользу хозяев.

Завтра, 15 сентября, ХК «Авангард» встретится нур-султанским «Барысом».

Напомним, ране известный советский хоккеист Александр Кожевников, комменитруя печальное положение омского клуба в этом сезоне заявил, что убежден, что в предыдущих 4 поражениях нынешний тренер клуба Дмитрий Рябыкин невиноват и его не надо делать крайним. Кроме того он добавил, омичам не следует паниковать, так как турнирное положение ранее или поздно выправится. Однако для этого, по его словам, нужно вылезти из мира сказок и легенд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омский «Авангард» проиграл четвертый матч сезона

На льду в Екатеринбурге он встречался с местным «Автомобилистом» (подробнее...)