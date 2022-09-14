Отопительный сезон в Омске начнут не раньше 20-х чисел сентября

В худшем случае тепло в квартиры жителей города придет в начале октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне стало известно, когда в квартирах омичей станет тепло. Об этом 12 каналу рассказал заместитель главы департамента городского хозяйства мэрии Александр Гаврилов.

По его словам, когда начнется отопительный сезон в Омске, зависит только от погодных условий. Отметим, что на следующей неделе синоптики обещают, что воздух прогреется почти до +30 градусов.

- При установлении нормативов +8 градусов в течение пяти суток мы начнем отопительные период. Это будет в 20-х числах. Для Омска это средний срок, самый ранний был в прошлом году - 16 сентября. Самый поздний - в 10-х числах октября, - рассказал Гаврилов.

Как всегда отопление сначала включат в школах, больницах и детсадах. Только после этого тепло придет в квартиры омичей.

Однако интересно, почему отопление не включили до сих пор. В постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (редакция от 28.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на которое постоянно ссылаются чиновники, нет ни слова о том, что нельзя начинать отопительный сезон раньше того, как среднесуточная температура воздуха на улице опустится до +8.

- Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, - сказано в документе.

Ключевая фраза - начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода. Постановление есть, а отопления-то нет.

Напомним, ранее отопительный сезон стартовал в Нижнеомском и Тевризском районах на севере Омской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В двух районах на севере Омской области власти дали старт отопительному сезону

Батареи сначала потеплеют в школах и больницах, а потом только в домах сельчан (подробнее...)