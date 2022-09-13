200 тысяч на хобби: омичу пришлось заплатить огромный штраф, чтобы его не лишили права ходить на охоту

Мужчина давно и серьезно увлекается охотой с оружием. Выплатить штраф решился из-за угрозы лишиться лицензии на охотничье оружие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Омской области рассказали об интересном случае, как жителя областного центра заставили заплатить немалый штраф. Как следует из материалов уголовного дела, омич задолжал государству 200 тысяч рублей штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. Еще ранее следователи завели уголовное дело на омича: мужчина получил немалый доход, но не задекларировал его и, соответственно, не заплатил налоги. За незаконнное предпринимательство его и оштрафовали.

Продвижение в деле по оплате штрафа легло на плечи судебных приставов. Они сообщили, что мужчина не собирался выполнять свой гражданский долг. В итоге воздействие на омича оказали сотрудники ведомства. Они пригрозили ему реальным тюремным сроком, а также запретом на выдачу охотничьей лицензии. Как оказалось, нарушитель финансовой дисциплины увлекался именно таким хобби.

В итоге мужчина расстался со всей суммой штрафа - лишь бы не лишиться права на охоту. Приставы сообщают, что 200 тысяч рублей он выплатил всего за два дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омские дачники получат штраф в 15 000 рублей за сжигание сухой травы

Ботву и другой мусор с огородов пожарники просят утилизировать (подробнее...)