Омский мэр-единоросс Сергей Шелест вручил призы победителям Регионального конкурса первичных отделений

13 сентября в омском Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошло награждение победителей второго этапа Регионального конкурса первичных отделений Всероссийской политической Партии «Единая Россия».

Секретарь Омского городского местного отделения, мэр города Сергей Шелест поздравил лауреатов и вручил памятные дипломы и поощрительные призы победителям конкурса. Призерами стали 120 человек - это секретари первичных отделений, председатели КТОСов, специалисты по работе с территориями Октябрьского, Кировского, Ленинского, Советского и Центрального Административных округов Омска. Призовой фонд составил более 4 миллионов рублей.

Отметим, что Региональный конкурс, проходивший на протяжении шести месяцев, стал заметным событием в жизни города, привлекая внимание общественников, политических активистов и региональных СМИ. Первый его этап завершился 16 июня текущего года. За его ходом горожане могли наблюдать в сети Интернет, - в специально созданных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс-Дзен, мессенджере Телеграмм, в публикациях прессы.

Итак, победителями конкурса стали секретари первичных отделений Октябрьского и Центрального Административных округов – Тамара Денисова и Вита Степанова соответственно, наибольшее количество мероприятий было организовано и проведено в Омске в Ленинском Административном Округе, а специалист по работе с территориями Юлия Полещенко заняла первое место в городе.

- Очень радует, что жители Омска настолько активно и заинтересовано проявили себя в ходе предвыборной кампании и сделали безусловно правильный выбор, обеспечив присутствие в Омском городском Совете депутатов, которые в высшем смысле этого слова являются народными представителями, - подчеркнул Шелест. – Омичи проявили себя как люди неравнодушные, активные, понимающие, что конкретно нужно нашему городу, как этого достичь, и на кого в достижении этих целей можно всерьез надеяться. Именно поэтому среди депутатов Омского городского Совета так много представителей Партии «Единая Россия». Я очень рад, что представители первичных отделений нашей Партии так активно приняли участие в конкурсе, заражая своим энтузиазмом своих близких, друзей и соседей. Чем дальше, тем более ценной становится инициатива на местах, личное участие каждого омича в общественной и политической жизни города.

Сейчас в Омске 461 первичное отделение партии. Призовые места – всего их семь – распределились в соответствии с количеством проведенных семинаров, проведенных первичными отделениями.

Первую награду получили «первички», которым удалось провести 16-15 мероприятий. На втором месте те, кто провел 12-10 семинаров, на третьем – от 9-4. Политическая активность омичей оказалась значительно выше, чем прогнозировалось на старте, - обсуждение будущего родного города, новых проектов партии «Единая Россия,» направленных на его благоустройство и совершенствование социальной сферы стали актуальной и важной темой, позволившей мобилизовать даже тех, кто раньше не принимал участия в политической жизни города.

Руководство омского местного отделения партии «Единая Россия» отмечает, что активность участников конкурса была очень высокой. Было проведено более 300 мероприятий, сторонниками Партии стали более 3000 человек. На семинарах обсуждались вопросы, направленные на повышение уровня жизни омичей, благоустройство города. Конкурс позволил провести ревизию составов местных отделений партии, раскрыть потенциал каждого из них, обновить дорожную карту работы партии «Единая Россия» в Омске, уточнить наиболее перспективные направления работы, привлечь к реализации проектов партии еще больше активных и заинтересованных горожан.

- Сегодня благополучие нашего города, то, каким будет Омск завтра, зависит непосредственно от нас, от каждого омича, и главное – осознать это, включиться в работу уже сегодня, - говорит Тамара Денисова, секретарь первичного отделения Октябрьского административного округа, победитель второго этапа Регионального конкурса первичных отделений - Создать первичное отделение партии может каждый, и для этого необходимо мобилизовать весь свой круг общения, - привлечь друзей, близких, соседей. Это и возвращает нас к традиционному укладу наших предков, позволяет вспомнить старинные принципы добрососедства, взаимопомощи, сопереживания нужде ближнего. Только так, вместе, совместными усилиями мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему. Я рада, что конкурс, состоявшийся этим летом, напомнил нам эту нехитрую, но очень важную истину.

С завершением предвыборной кампании активность первичных отделений партии «Единая Россия» не закончилась. Впереди у общественников и активистов большая работа: федеральные и региональные партийные проекты требуют их постоянного и пристального внимания.