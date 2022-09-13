Омские эковолонтеры при поддержке ОНПЗ провели акцию по обмену вторсырья

Омский НПЗ «Газпром нефти» поддержал проект экоактивистов, победивший в грантовом конкурсе предприятия. Он проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» с 2014 года. Целью акции является мотивация омичей к отказу от использования пластиковых пакетов.

- В нашем грантовом конкурсе регулярно побеждают проекты омичей и некоммерческих объединений, ориентированные на чистоту и комфорт в городе. Волонтеры ОНПЗ несколько раз в году участвуют в субботниках по уборке городских территорий и знают, как вреден неперерабатываемый пластик для природы. Поэтому наше предприятие считает важным поддержать такую инициативу экоактивистов, — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Инициаторы проекта на средства полученного от ОНПЗ гранта организовали онлайн-обучение всех желающих по созданию шопперов. К проекту присоединились школьники, студенты, молодые мамы и пенсионеры. В течение нескольких месяцев они изготавливали экосумки с авторским дизайном.

- Инициативы омичей, направленные на улучшение экологической обстановки, находят отклик у крупнейшего социально-ответственного предприятия региона. На Омском НПЗ сильны традиции бережного отношения к природным ресурсам, предприятие неоднократно доказывало это собственными экологическими разработками и поддержкой проектов омичей, — считает замглавы регионального министерства экологии и природных ресурсов Александр Сердюков.

С изготовленными шопперами волонтеры вышли на улицы города. У омичей принимали старую одежду, использованные батарейки и макулатуру. Взамен неравнодушные горожане получали экосумки, изготовленные вручную.

Организаторы акции отмечают, что использование многоразовых сумок и раздельный сбор мусора — посильный вклад каждого омича в общее дело защиты окружающей среды.