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Общество13 сентября 2022 8:30

Омские эковолонтеры при поддержке ОНПЗ провели акцию по обмену вторсырья

Активисты Регионального отделения Всероссийского общества охраны природы подарили участникам акции экосумки
Наталья ВИРКУНЕН

Омский НПЗ «Газпром нефти» поддержал проект экоактивистов, победивший в грантовом конкурсе предприятия. Он проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» с 2014 года. Целью акции является мотивация омичей к отказу от использования пластиковых пакетов.

- В нашем грантовом конкурсе регулярно побеждают проекты омичей и некоммерческих объединений, ориентированные на чистоту и комфорт в городе. Волонтеры ОНПЗ несколько раз в году участвуют в субботниках по уборке городских территорий и знают, как вреден неперерабатываемый пластик для природы. Поэтому наше предприятие считает важным поддержать такую инициативу экоактивистов, — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Инициаторы проекта на средства полученного от ОНПЗ гранта организовали онлайн-обучение всех желающих по созданию шопперов. К проекту присоединились школьники, студенты, молодые мамы и пенсионеры. В течение нескольких месяцев они изготавливали экосумки с авторским дизайном.

- Инициативы омичей, направленные на улучшение экологической обстановки, находят отклик у крупнейшего социально-ответственного предприятия региона. На Омском НПЗ сильны традиции бережного отношения к природным ресурсам, предприятие неоднократно доказывало это собственными экологическими разработками и поддержкой проектов омичей, — считает замглавы регионального министерства экологии и природных ресурсов Александр Сердюков.

С изготовленными шопперами волонтеры вышли на улицы города. У омичей принимали старую одежду, использованные батарейки и макулатуру. Взамен неравнодушные горожане получали экосумки, изготовленные вручную.

Организаторы акции отмечают, что использование многоразовых сумок и раздельный сбор мусора — посильный вклад каждого омича в общее дело защиты окружающей среды.

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