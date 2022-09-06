Технические средства реабилитации инвалида

Согласно Статье 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» технические средства реабилитации (далее ТСР) - это устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности и (или) компенсации нарушенных или утраченных функций организма.

При проведении медико-социальной экспертизы, в случае признания гражданина инвалидом, специалистами рассматривается вопрос об обеспечении инвалида ТСР в соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 106н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР» (далее - Приказ).

Рекомендации по обеспечению ТСР включаются в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями Приказа, с учетом рекомендаций в направлении на медико-социальную экспертизу (форма № 088/у).

Нуждаемость в соответствующем техническом средстве должна быть подтверждена заключением врача-специалиста учреждения здравоохранения.

Региональным отделением Фонда социального страхования РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», при наличии соответствующей рекомендации в ИПРА, предоставляются технические средства реабилитации.

Сроки пользования ТСР определены приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

По истечении установленного срока пользования или в случае невозможности осуществления ремонта и необходимости досрочной замены (подтвержденного заключением медико-технической комиссии Регионального отделения Фонда социального страхования РФ) замена ТСР в период действия ИПРА осуществляется Региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Инженер по техническим средствам реабилитации ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Л.Н. Дудник