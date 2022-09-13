До начала отопительного сезона 35% ТСО Омской области рассчитались за потребленный газ

У 12 ТСО сумма имеющейся просроченной задолженности соответствуют параметрам графика расчетов с поставщиком газа. В этой категории потребителей крупнейший дебитор – МП г. Омска «Тепловая компания».

К злостным нарушителям платежной дисциплины, не исполняющим график погашения задолженности, также относится 12 ТСО. Среди них крупные должники – ООО «Теплогенерирующий комплекс» и МУП МГКХ Марьяновского района.

- По результатам платежей за август ТСО не доплатили по графику погашения задолженности 10 млн рублей. При этом одни потребители платят с опережением графика, другие – игнорируют обязательства погашения долгов. Проблемной остается ситуация с задолженностью семи теплоснабжающих организаций-банкротов в сумме 126 млн рублей, – рассказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.