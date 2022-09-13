Семилетний мальчик из Омска пожаловался соседям на отчима и был снова наказан родителями

Полиция продолжает проверку по факту преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция проводит проверку по факту жалобы в социальных сетях. Арина Короленко написала во Вконтакте, что 10 сентября она встретила семилетнего мальчика во дворе дома. Ребенок сильно плакал от боли.

- Он сказал, что мама и отчим выгнали его из дома. Отчим пнул его ногой в живот, показал заживший шрам на ладони, сказал, что это отчим порезал ножом, - рассказывает девушка.

Омичка забрала мальчишку домой и вызвала полицию. Правоохранительные органы приехали на вызов, провели беседу с горе-родителями и вернули мальчишку в семью.

- Семья, где воспитывается ребенок, на учете в органах внутренних дел не состоит. Условия проживания признаны удовлетворительными. Также не подтвердилась информация о причинении мальчику телесных повреждений – следы от них на теле отсутствуют, - уточнили в региональном УМВД.

Проверка по делу продолжается.