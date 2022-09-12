Вадим Бережной: На уровне федерации Омску стали уделять большое внимание, к нам прислушиваются

Руководство омского отделения партии «Единая Россия» в лице секретаря Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадима Бережного и секретаря Омского городского отделения Сергея Шелеста прокомментировали безоговорочную победу кандидатов партии на состоявшихся 11 сентября выборах в Омский городской Совет.

Как подчеркнул руководитель партии Вадим Бережной, рекордное для Омска количество мандатов – а их в этом году 36, против 26 в предыдущем депутатском созыве – триумфальная победа – это не только большая радость, но и огромная ответственность.

- Спасибо всем за поддержку нашей партии, которая занимает ответственную позицию, не популистскую, а настоящую. Мы и дальше будем нести ответственность за то, что дальше будет происходить в городе и области. Мы отвечаем за развитие и будем делать все возможное. Поэтому готовили для праймериз только тех людей, которым доверяем. Будем работать с другими партиями по острым проблемам, советуясь, слушая друг друга и вырабатывая единый, оптимальный путь, - сообщил Вадим Григорьевич. – Отдельно хочу поблагодарить всех представителей партии «Единая Россия» федерального уровня. Их частые визиты в Омск показали, что они уделяют большое внимание Омску, к нам прислушиваются, принимают во внимание наши проблемы и нашу работу. Благодарю Турчака Андрея Анатольевича, Сидякина Александра Геннадьевича, Осинникова Андрея Владиславовича, Кузнецову Анну Юрьевну, Лантратову Дарью Сергеевну. Они внесли весомый вклад в нашу победу.

«Все наказы депутатам беру на свой счет»

- Мы взяли 36 из 40 депутатских мест. Количество коммунистов уменьшилось с 10 до одного. Думаю, такой выбор напрямую связан с тем, что раньше в трансляциях мы нередко видели не конструктивную критику, а выражение протестных настроений. За время предвыборной кампании мы объехали почти весь город с кандидатами, встречаясь с жителями. И так как поездки были совместными, то могу сказать, что их обещания – это отчасти и мои обещания, моя личная ответственность, буду следить за тем, чтобы все наказы омичей были выполнены, - прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест.

Вадим Бережной, в свою очередь, подчеркнул, что за минувшую предвыборную кампанию партийное отделение полностью поменяло формат общения со своими избирателями.

- Прежний формат работы, когда в заявительном порядке мы принимали в отделении партии пожелания, уходит в прошлое. У партии появился свой фронт-офис – штаб общественной поддержки. В последние полгода мы активно работали и встречались здесь вживую. За пять месяцев работы здесь побывали больше 12 тысяч наших земляков, здесь прошло более 1,5 тысяч мероприятий, и нам очень понравилось. Это жизнь – общаться и говорить открыто обо всех проблемах. Сюда приходит молодежь, дети, пенсионеры, ветераны. Площадка будет дальше работать и развиваться, - заявил Бережной. – Мы будем говорить обо всем, что волнует омичей. Из прошлого созыва председатель особо отметил работу депутатов Юрия Козловского и Светланы Студеникиной.

- Тот итог, который мы сейчас видим, дает уверенность в том, что в ближайшие пять лет в Омске будет активно строиться работа между администрацией города, правительством региона и другими структурами. Это будет серьезная команда, которая заточена на результативную работу, - подытожил Сергей Николаевич.

По состоянию на день голосования за «Единой Россией» в новом созыве ОГС будет 35 мандатов, 3 – у «Справедливой России», 1 – у КПРФ и 1 – самовыдвижение.

Публикуем поименный список победивших кандидатов:

№ 1 – Абдуалинов Таймас Мратович (ЕР), 28 лет, коммерческий директор ООО «МетМаркет».

№ 2 – Канунников Анатолий Борисович (ЕР), 71 год, заместитель председателя ООО «Новый город».

№ 3 – Хиневич Светлана (СР), 43 года, директор по правовым и корпоративным вопросам АО «Омскэлектро».

№ 4 – Чаплак Андрей Васильевич (ЕР), 42 года, директор ООО «Промвент».

№ 5 – Грушичев Сергей Валентинович (ЕР), 49 лет, директор ООО «Индустриальные системы».

№ 6 – Дроздов Сергей Владимирович (ЕР), 51 год, председатель ООО «Новый город».

№ 7 – Фролов Сергей Петрович (ЕР), 61 год, директор МП города Омска «Электрический транспорт».

№ 8 – Студеникин Валерий Евгеньевич (ЕР), 45 лет, директор ООО «Диалинк-Омск».

№ 9 – Ивченко Светлана (КПРФ), 54 года, помощник депутата омского ЗС.

№ 10 – Гомолко Инна Алексеевна (ЕР), 43 года, председатель Омской общественной организации содействия развитию гражданского общества «Оплот», депутат ОГС шестого созыва.

№ 11 – Корольков Павел Юрьевич (ЕР), 43 года, генеральный директор ООО «Медиа-холдинг «Слово».

№ 12 – Сахань Дмитрий Анатольевич (ЕР), 47 лет, сопредседатель Омской общественной организации содействия развитию гражданского общества «Оплот», депутат ОГС шестого созыва.

№ 13 – Чебыкина Наталья Рэмовна (ЕР), 40 лет, доцент ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, депутат ОГС шестого созыва.

№ 14 – Половников Алексей (самовыдвижение), 42 года, директор АНО «Центр развития детско-юношеского спорта «Пионер».

№ 15 – Провозин Алексей Николаевич (ЕР), 50 лет, директор ООО «Город-сад», депутат ОГС шестого созыва.

№ 16 – Сокин Алексей Анатольевич (ЕР), 43 года, директор БОУ города Омска «Центр компетенция по вопросам городской среды», депутат ОГС шестого созыва.

№ 17 – Лицкевич Дмитрий Иванович (ЕР), 54 года, главный инженер ООО «СпецТехСтрой», депутат ОГС шестого созыва.

№ 18 – Иванищев Юрий Ильич (ЕР), 40 лет, генеральный директор ООО «Еврокомпани».

№ 19 – Старовойтова Наталья Петровна (ЕР), 51 год, директор департамента кадровой и социальной политики в Ассоциации торгово-промышленных предприятий «Группа «Оша».

№ 20 – Русавский Алексей Анатольевич (ЕР), 37 лет, генеральный директор ООО «Управляющая компания Жилищник-3».

№ 21 – Лунев Аркадий Юрьевич (ЕР), 54 года, директор в АО «Электротехнический комплекс», депутат ОГС шестого созыва.

№ 22 – Арчибасов Юрий Валерьевич (ЕР), 46 лет, директор в ООО «Транспортная компания «Автобусы Омска», депутат ОГС шестого созыва.

№ 23 – Маркелов Дмитрий Анатольевич (ЕР), 43 года, главный врач в Бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Клинический онкологический диспансер».

№ 24 – Астафьев Максим Алексеевич (ЕР), 50 лет, директор по коммуникациям редакции газеты «Четверг», депутат ОГС шестого созыва.

№ 25 – Астапчик Наталья (СР), 33 года, замначальника службы по связям с общественностью и СМИ службы цифрового развития АО «Омскоблводопровод».

№ 26 – Ковалева Ирина Викторовна (ЕР), 43 года, председатель КТОС «Центральный-3».

№ 27 – Саяпин Алексей Юрьевич (ЕР), 46 лет, директор по развитию в МУП города Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш», депутат ОГС шестого созыва.

№ 28 – Плоцкая Юлия Валентиновна (ЕР), 51 год, директор в Бюджетном учреждении дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа».

№ 29 – Студеникина Светлана Михайловна (ЕР), 61 год, директор в Бюджетном профессиональном учреждении Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж», депутат ОГС шестого созыва.

№ 30 – Ремнев Антон Дмитриевич (ЕР), 30 лет, главный инженер проекта в ПАО «ОНХП», депутат ОГС шестого созыва.

№ 31 – Козловский Юрий Геннадьевич (ЕР), 50 лет, генеральный директор в ООО «Омский медиа-холдинг», депутат ОГС шестого созыва.

№ 32 – Степаненко Анна (СР), 39 лет, советник в АО «Омскэлектро».

№ 33 – Концедалов Максим Сергеевич (ЕР), 33 года, генеральный директор в ООО «Управляющая компания «СМК холдинг», депутат ОГС шестого созыва.

№ 34 – Путинцев Виталий Петрович (ЕР), 59 лет, заместитель председателя Омского городского Совета, депутат ОГС шестого созыва.

№ 35 – Гаврик Константин Сергеевич (ЕР), 26 лет, генеральный директор в ООО «Дружино-Агро».

№ 36 – Березин Иван Валерьянович (ЕР), 54 года, директор по технологическому развитию в АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

№ 37 – Бондаренко Андрей Сергеевич (ЕР), 39 лет, индивидуальный предприниматель, депутат ОГС шестого созыва.

№ 38 – Никитин Андрей Валерьевич (ЕР), 50 лет, директор в ООО ЖКО «Московка», депутат ОГС шестого созыва.

№ 39 – Корбут Владимир Валентинович (ЕР), 59 лет, председатель Омского городского Совета, депутат ОГС шестого созыва.

№ 40 – Кочанов Константин Андреевич (ЕР), 36 лет, заместитель генерального директора по грузовой и коммерческой работе в АО «Омский речной порт».