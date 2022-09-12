В Омске полицейские задержали курьера телефонных мошенников

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Накануне омские правоохранители задержали очередного курьера, который забирал деньги у пенсионеров и передавал их телефонным мошенникам.

Ранее в омские отделы полиции пенсионеры подали 7 заявлений на злоумышленников, лишивших их сбережений. Преступники действовали по одной схеме - звонили пожилым людям и сообщали, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Они предлагали пенсионерам «решить» вопрос и с правоохранителями, и с пострадавшими.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по информации следствия, пособником телефонных мошенников стал 28-летний омич. Он разъезжал по адресам, которые указывали ему кураторы, и забирал у них денежные средства. В качестве вознаграждения он получал 10% от полученной суммы, а оставшиеся 90% отправлял своим «работодателям». Всего общий ущерб потерпевшим составил свыше 3,7 миллионов рублей.

Кировский районный суд заключил 28-летнего омича под стражу. Сейчас мужчине, который хотел заработать легких денег, грозит срок по статье «Мошенничество».

Добавим, в настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, которые причастны к данной серии преступлений.

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