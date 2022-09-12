В Омске в начале следующей недели потеплеет до +30 градусов

Уже 21 сентября столбик термометра поднимется до +27 Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По данным портала «Gismeteo» в Омске на этой неделе с четверга, 15 сентября, потеплеет. Так, в это день будет +17, а в грядущее воскресенье - +18 градусов.

В целом эта рабочей неделя - с 12 сентября по 18 сентября - порадует омичей солнечной погодой без осадков.

Синоптики портала отмечают, что со следующей недели в омский регион ненадолго вернется летняя жара - в следующий вторник, 21 сентября, стоблик термометра поднимется до +27 градусов. Такая погода сохранится еще 2 дня - 22 и 23 сентября - в эти дни потеплеет до +30 градусов. Однако жара задержиться ненадолго - уже 24 сентября резко похолодает до +14 градусов, а также пройдет дождь.

Напомним, на прошлой неделе в Омске и Омской области была холодная и очень ветреная погода. В результате штормового предупреждения, объявленного МЧС, в городе пострадали несколько автомобилей - на них упали деревья.