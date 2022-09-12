В Омской области подорожали пельмени, сахар и черный чай

В августе выросли цены на мясную продукцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Омскстата поделился данным мониторинга цен за минувший август в магазинах города.

Как сообщили ведомстве, в последний месяц лета подорожали полуфабрикаты - пельмени и манты - на 6,2%. Выросли цены и мясо, в том числе подорожала баранина — на 3,2%.

Огорчит омичей рост цен на соки и детское питание - на 4,8% и 4,4% соответственно. Отмечают в ведомстве, рост цен на сахар и карамель - на 3,4% и 3,2% соответственно. При этом цены на черный чай выросли всего на 2,6%.

Урожай в этом году хороший, поэтому специалисты Омскстата фиксируют падение цен на овощи. Так, сильнее всех подешевели лук и морковь - 42,3% и 41,7% соответственно. Капуста стала дешевле на 18,2%. Среди фруктов такая же ситуация. Так, цена килограмма винограда снизилась на 32,9%, а яблоки - на 7,4%.

Цены на такие товары, как куриные окорока, гречка, пшено, сосиски и сардельки, а также соль снизились в среднем от 2,8% до 5,7%..

Добавим, в ведомстве отметили, что подешевели ювелирные украшения и бумага - на 17,8% и 9,6% соответственно.