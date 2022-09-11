В Омске колесо автобуса сорвалось с резьбы и отлетело в женщину на остановке

Фото: photobuildings.com.

Накануне в Омске на остановке общественного транспорта «Дом туриста» в одну из женщин, стоявших на остановке, отлетело колесо от автобуса. Часть транспортного средства оторвалась от пассажирского состава прямо во время движения.

После происшествия омичка упала и некоторое время провела прямо на асфальте в ожидании медиков. Женщине вызвали бригаду скорой помощи, ее доставили в больницу с травмами. О состоянии здоровья пациентки, ставшей жертвой случайности, пока неизвестно.

В департаменте транспорта инцидент пока тоже не прокомментировали.