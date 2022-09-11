Александр Бурков проголосовал на выборах депутатов Омского городского Совета седьмого созыва

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

11 сентября в единый день голосования омичи избирают 40 депутатов Омского городского Совета. Губернатор Бурков пришёл на свой избирательный участок утром. Получив свой бюллетень, он заполнил его в кабинке и затем опустил в электронный комплекс для обработки избирательных бюллетеней. В этом году выборы в Омский городской Совет проходят по мажоритарной системе.

- Городской совет - это один из ключевых органов власти в нашем городе Омске. Важно, кто придёт в этот городской совет, и кто будет работать на протяжении пяти лет в интересах избирателей. Важно, чтобы сегодня в горсовете работали те люди, которые знают свою территорию: какие ремонтировать детские и спортивные площадки, где не хватает объектов дошкольного и дополнительного образования,- отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Горсовет придут люди, большинство из которых реально занимаются хозяйством, знающие особенности той или иной территории и потребности избирателей.

- Задача будущих депутатов привлекать бюджетные средства из областного и городского бюджетов и внебюджетные. Многие это умеют и хорошо справляются, - подчеркнул руководитель региона.

Голосование продолжается до 20.00 вечера. Подсчет голосов избирателей будут осуществляться на 461 избирательном участке.