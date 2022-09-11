В Омске на улице Степанца появится новый тротуар и отремонтируют дорогу

На улице Степанца в Омске появится новый тротуар и отремонтируют дорогу. Участок проезжей части этой улицы в границах улиц бульвар Архитекторов и Перелета отремонтируют в этом году дополнительно.

Как рассказал заместитель начальника отдела по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Карабань, дорога очень востребована: интенсивное движение транспорта и из-за этого - большая нагрузка. Активная эксплуатация со временем привела к колейности, выбоинам, которые затрудняли движение и приводили к образованию заторов в часы пик. Для обеспечения безопасности движения сейчас проводится ремонт.

- Сейчас подрядчик провел демонтажные по разбору бордюров и снятию изношенного слоя асфальта, выполнил укрепление основания дороги ресайклером, профилирование дороги, практически полностью уложен выравнивающий слой дороги, поверх этого слоя позднее будет уложен ещё один из износоустойчивого щебёночно-мастичного асфальтобетона. Сейчас рабочие подрядной организации занимаются устройством новых бордюров и разбором покрытий тротуаров. В целом, кроме уже обозначенных работ, на Степанца отремонтируют и расширят пешеходные тротуары, восстановят парковки, обновят посадочные площадки на остановках общественного транспорта, обустроят технический тротуар, заменят дождеприемные колодцы и ограждения, уложат тактильную плитку, установят поручни, дорожные знаки, светофоры, новые остановочные автопавильоны, нанесут дорожную разметку, - рассказал Антон Карабань.

Стоит отметить, что учитывались и обращения граждан, которые просили обратить внимание на состояние проезжей части по улице Степанца и привести ее в порядок. Ранее здесь отмечались колейность и выбоины, которые затрудняли движение и приводили к образованию заторов в часы пик.

- Для снижения уровня аварийности, повышения комфорта и безопасности было принято решение отремонтировать участок улицы Степанца, – прокомментировал председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского городского Совета Сергей Грушичев. – Раньше действительно поступало много обращений жителей о ремонте этого участка дороги. Транспортная нагрузка на него колоссальная, несмотря на то он довольно узкий и не столь протяженный. С моей стороны было направлено обращение в администрацию города. Результат не заставил себя долго ждать. Вопрос был вынесен на рассмотрение комитета по финансово-бюджетным вопросам и был поддержан депутатами единогласно. В целом за последние годы мы добились приведения в нормативное состояние около 80 процентов городских дорог. Но процесс не останавливается: ремонтные работы необходимо продолжать.

До 14 октября работники подрядной организации ООО «СФ «КОНТИНЕНТ» выполнят ряд мероприятий, включая укрепление основания дороги, профилирование ее поверхности, укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, а также верхнего слоя дорожной одежды из износоустойчивого щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, отремонтируют и расширят пешеходные тротуары, восстановят парковки, обновят посадочные площадки на остановках общественного транспорта, установят новые бордюры, обустроят технический тротуар, заменят дождеприемные колодцы и ограждения, уложат тактильную плитку, установят поручни, дорожные знаки, светофоры, новые остановочные автопавильоны, нанесут дорожную разметку.

Стоимость работ согласно заключенному договору составляет 73,7 миллионов рублей. Субсидию на выполнение всего комплекса ремонтных работ выделило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Заказчик - бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Напомним, в 2020 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» также выполнялся ремонт дороги по улице Степанца, но в границах улиц Перелета и Лукашевича. Сейчас это участок находится на гарантии.