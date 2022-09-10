Студенты Омского госуниверситета написали жалобу на временного ректора Сергея Замятина

Впервые коллектив вуза так массово недоволен работой руководителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Негативные новости над крышей одного из главных вузов Омской области никак не утихнут. Студенты Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского написали жалобу на и.о. ректора Сергея Замятина.

История стала известна редакции «АиФ в Омске». Как оказалось, обучающиеся недовольны политикой руководителя. Его нововведения, в том числе, оптимизация факультетов, отрицательно сказываются на жизни вуза.

Например, объединение факультетов спровоцировало сокращение бюджетных мест, что будет дальше - страшно представить. Под «горячую руку» могут попасть преподаватели, которых попросту сократят, а также исчезнут многие направления обучения.

Как пишет издание, теперь в корпусах университета не работают гардеробы - это еще один звоночек оптимизации. Студентам приходится носить верхнюю одежду с собой. Имеются проблемы и в общежитии.

Многие надеются, что неугасающие скандальные заметки в СМИ наконец-то дойдут до компетентных органов, вместе с другими жалобами, прошениями и петициями от преподавателей и студентов вуза.