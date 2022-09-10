4000 новорождённых получили брендированные браслеты «Омск - это мы»

Напомним, что 31 мая в рамках проекта «Омск – это мы» в родильные дома было передано 13 500 наборов браслетов - таков средний показатель новорождённых в Омске за один календарный год. Как сообщили в министерстве здравоохранения Омской области, за лето новые браслеты получили около 4000 детей.

- Примерно 2400 браслетов получили девочки и 1600 мальчики. Также новые аксессуары раздали мамам. Самое важное, что бирочки, переданные в рамках проекта «Омск — это мы», экологичны, безопасны, надёжны и имеют эстетичный дизайн. Здорово, что тысячи омских семей получили столь символичный и памятный подарок. Уверены, бирочки займут особое место в семейных архивах и будут бережно храниться, - отметили в министерстве здравоохранения.

В каждом из наборов по два браслета для новорождённого и один для мамы, а также карточки для внесения данных о малыше. Традиционно браслеты с метриками медики надевают на лодыжку и запястье новорождённого. Девочкам – розовые, мальчикам – голубого цвета. Важно, что бирки брендированы надписями: «Омск - это мы» и «Омск - это я».

И это не единственное направление проекта. Под слоганом «Омск – это мы» по городу появляются граффити – одно из них нанесли на фасаде бюджетного учреждения «Городская детская клиническая больница № 2 имени Бисяриной». На нем изображена сама Валентина Бисярина - известный омский врач.

Также на территории Омской крепости установили фотобудку. Омичи делают памятные фото во время прогулки и становятся частью проекта. В фотобудке можно распечатать бесплатно сразу две фотографии размером 10*15 см., на каждой располагается узнаваемый логотип «Омск – это мы». Фотобудка расположена по адресу Партизанская 5а лит Д. Режим работы по будням 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Наиболее удачные фотографии будут показаны на видеоэкранах Омска.