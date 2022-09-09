За осквернение памятника в Исилькуле под суд пойдет 33-летний житель Омска

Омичу грозит до 5 лет лишения свободы.

До 5 лет лишения свободы грозит 33-летнему жителю Омска, который в апреле поджег венки, возложенные к памятнику погибшим во времена ВОВ в Исилькуле. Уголовное дело готовится к передаче в суд.

Поджигателя тогда поймали на железнодорожном вокзале. На тот момент он уже пытался вернуться в Омск. В приграничный город омич приехал к друзьям. С ними он изрядно поднакидался, и все вместе пошли гулять.

Гулянка закончилась поджогом. Правда, никто из собутыльников на осквернение памяти предков не обратил внимание.

- После употребления спиртного омич, находясь на территории мемориального комплекса, поджег возложенные венки. После этого вся компания с места происшествия скрылась, - напоминают подробности в полиции.

В результате поджога были повреждены мемориальные плиты монумента.