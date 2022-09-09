Безумный омич сиганул из окна автомобиля под колеса фуры

К удивлению, омич выжил - его доставили в психиатрическую больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно о странном инциденте произошедшем на автодороге Тюмень-Омск, которая известна как «трасса смерти».

Вечером, 8 сентября, на 550 километре трассы Тюмень-Омск из окна автомобиля на полном ходу выпрыгнул 26-летний неадекватный мужчина. В результате этого столкнулись две фуры. Водители грузовиков не пострадали, как и выпрыгнувший из окна парень.

Прибывшие на место ДТП медики доставили 26-летнего безумного омича в психиатрическую больницу.

Отметим, причиной подобной ситуации мог стать приступ у парня.

Напомним, в этот же день, 8 сентября, 44-летний омич с психическим заболеванием пытался взорвать девятиэтажку в Ленинском округе по улице Молодова, 8. Он перерезал шланг газовый плиты и стал угрожать, что подорвет многоэтажку. Сотрудникам ведомства пришлось взламывать дверь, чтобы попасть в квартиру, где находился мужчина. Тогда никто не пострадал. Однако жильцов дома пришлось эвакуировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Неадекватный омич пытался взорвать девятиэтажку

На вызов съехались все спасательные службы (подробнее...)