Прогулочный теплоход в Омске завершает свою работу со следующего понедельника

Фото: паблик «Омский Теплоход» во «ВКонтакте».

Накануне в паблике «Омский теплоход» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что пассажирская навигация завершится уже в начале следующей недели.

Как сообщили в посте, из-за плохой погоды прогулочные теплоходы будут катать омичей и гостей города до конца этой недели - в пятницу, субботу и воскресенье -, а также в следующей понедельник, но уже по предварительной записи. Со вторника рейсы будут прекращены и возобновлены лишь уже в следующем году.

При этом дачные и туристические маршруты продолжат свою работу без изменений до конца сентября. В том числе омичи смогут уехать и в Большеречье.

Напомним, с 1 сентября был отменен пятничный рейс дачного теплохода. Тогда он стал ходить три раза в неделю - в среду, субботу и воскресенье. С 30 августа был отменен вечерний прогулочный на 21:50.

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