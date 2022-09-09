Мужчина с усами пропал по дороге из Омска в Магнитогорск

Фото: группа во Вконтакте «Легион-СПАС»

Остановился на ночлег в районе села Кичигино Челябинской области 51-летний Марс Галлямов. Приметный седовласый мужчина с усами пропал ранним утром 2 сентября.

- Ехал с грузом на фуре Scania красного цвета госномер р746ух174 ru из Омска в Магнитогорск, остановился 1.09.22 на ночлег в Южноуральске (Кичигино). 02.09.22 примерно в 5.15 покинул стоянку. В 15мин езды от стоянки нашли фуру без него, - пишет в группе «Легион СПАС» Зарина Юсупова.

Все документы, деньги и телефон остались в фуре. Машину со стоянки уже забрал работодатель. Только продолжаются поиски пропавшего.

Из последних данных, 7 сентября похожего мужчину видели по дороге Южноуральск - Пласт (деревня Летягино). Всех водителей и местных жителей просят обратить внимание, когда будут находиться в данной местности.

Отличительные черты: был одет по-летнему. На руке татуировка с группой крови, седые волосы и усы.