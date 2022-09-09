Бабье лето не за горами: омичи смогут им насладиться уже в конце следующей недели

Бабье лето в регионе продлится с 17 по 21 сентября. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Накануне на портале «Gismeteo» был опубликован прогноз на ближайшие 30 дней в Омске.

По данным синоптиков сайта, следующие две недели - с 12 по 26 сентября -ожидаются достаточно теплыми и без осадков. Будет и солнечно, и немного пасмурно. Температура будет держаться в диапазоне от +13 до +20 градусов. А в последние дни месяца, с 27 сентября, похолодает до +10 градусов и пройдут дожди.

Бабье лето в Омске продлится недолго - с 17 по 21 сентября. В эти дни воздух прогреется днем до +20 градусов.

В первые три дня октября будет относительно тепло - до +14 градусов. Однако все омрачат дожди. С 4 октября похолодает до +7 и продолжатся дожди. По прогнозу синоптиков, омичам стоит одеваться теплее - весь октябрь будет холодным и дождливым.

Добавим, все может еще поменяться, ведь, к счастью, точность прогноза на месяц не превышает 78%. В Омске еще и потеплеть, а может и наоборот - похолодать.