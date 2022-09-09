Омич, пытавшийся взорвать девятиэтажку, наблюдался у психиатра

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Накануне 44-летний неадекватный омич пытался взорвать дом №8 по улице Молодова в Ленинском округе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, мужчина перерезал шланг газовый плиты и стал угрожать, что подорвет девятиэтажку. Сотрудникам ведомства пришлось взламывать дверь, чтобы попасть в квартиру, где находился мужчина. В результате действий 44-летнего омича никто не пострадал. Не понадобилось даже эвакуировать жителей дома. Омича задержали и передали правоохранительным органам.

Как стало известно изданию «Город55», у 44-летнего мужчины есть психическое заболевание.

В настоящее время мужчину задержали правоохранительные органы.

Напомним, в минувший четверг, 8 сентября, неадекватный мужчина пытлася взорвать девятиэтажку на улице Молодова. Тогда на вызов съехались все экстренные службы.

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