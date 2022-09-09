Жителю севера Омской области грозит срок за купленное водительское удостоверение

Факт нарушения вскрылся при оформлении ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ

За покупку поддельного водительского удостоверения год колонии может получить 20-летний житель Усть-Ишимского района.

Парень в апреле этого года заказал в интернете водительское удостоверение категории «В, В1, М» на свое имя. Но попользоваться документом толком не удалось, так как в июле он попал в ДТП, где и вскрылся факт аферы.

- При оформлении документов сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Усть-Ишимскому району было установлено, что водительское удостоверение поддельное, - уточнили в областной прокуратуре.

Покупку документом молодой человек признал. Теперь за свою хитрость будет отвечать в суде.