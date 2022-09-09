Обидели: омич ответит в суде за оскорбление женщин

Унижал женский пол мужчина на личной странице во Вконтакте. Фото: Олег УКЛАДОВ

52-летний житель Омска обвиняется по уголовной статье за унижение женского пола. Любопытно, что представитель мужского пола ранее привлекался к ответственности зажигание межнациональной розни.

Нарушение закона было обнаружено на его личной странице во Вконтакте. Там он разместил пост, который по оценке правоохранительных органов, унижают человеческое достоинство по половому признаку.

- Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, - уточнили в областной прокуратуре.

Дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде.