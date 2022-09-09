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Общество9 сентября 2022 4:15

Обидели: омич ответит в суде за оскорбление женщин

Житель Омска пойдет под суд за дискриминацию женского пола
Виктория КОВЕРНЕВА
Унижал женский пол мужчина на личной странице во Вконтакте.

Унижал женский пол мужчина на личной странице во Вконтакте.

Фото: Олег УКЛАДОВ

52-летний житель Омска обвиняется по уголовной статье за унижение женского пола. Любопытно, что представитель мужского пола ранее привлекался к ответственности зажигание межнациональной розни.

Нарушение закона было обнаружено на его личной странице во Вконтакте. Там он разместил пост, который по оценке правоохранительных органов, унижают человеческое достоинство по половому признаку.

- Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, - уточнили в областной прокуратуре.

Дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде.

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