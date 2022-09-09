«Пытка Буратино»: жителя Омской области пытали пьяные приятели

Обвиняемые были очень-очень пьяны
Фото: Олег УКЛАДОВ
Накануне стало известно об инциденте, произошедшем в Москаленском районе Омской области
По информации следствия, 28 апреля этого года двое пьяных сельчан в деревне Красное Знамя избили и повесели на дереве вниз головой своего приятеля. В таком положение мужчина провисел почти 30 минут. Сняли его обвиняемые только после того, как тот извинился.
Сельчане признали свою вину и раскаялись в содеянном. Сейчас им грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пьяного сельчанина. Его обвиняют в убийстве собственной дочери, которая разбудила его, включив телевизор. Жуткая трагедия произошла ночью 1 февраля этого года в доме в деревне Кольцово, которая расположена в 70 километрах от Омска.
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