Омичи поделились фотографиями двойной радуги

Фото: паблик «Омск Live» во «ВКонтакте»

Накануне в небе над Омском появилось уникальное природное явление - двойная радуга. Его прокомментировали и синоптики из Обь-Иртышского УГМС.

- Около 19 часов вечера 7 сентября небо над Омском озарилось радугой, причем двойной. Первая радуга всегда ярче второй, где цвета расположены в зеркальном отражении, и они менее яркие. Небо между двумя радугами - полоса Александра, темнее, чем другие участки неба. Полоса Александра названа в честь древнегреческого философа Александра Афродисийского, впервые описавшего это физическое явление в 200-м году нашей эры, - рассказали в ведомстве.

Фотографиями необычного явления поделились и омичи в социальных сетях.

паблик «Омск Live» во «ВКонтакте»

Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября омичи могли наблюдать другое погодное явление - полярное сияние.

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