Дешевле не будет: 100 тысяч рублей за квадратный метр в омской новостройке - это наша реальность

На рынке новостроек практически не найти «однушек» - их раскупают в первую очередь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале сентября омские компании-застройщики рассказали о нынешних реалиях и тенденциях на рынке недвижимости. По их словам, значительно подросший в цене квадратный метр, который сегодня держится на отметке 90-100 тысяч рублей, а иногда и выше, - это уже наша новая реальность.

- Падения цены не предвидится, предпосылок для этого нет. Ни до конца года, ни в следующем году, - сообщил один из руководителей ООО «Новострой КПД Риэлт» Вячеслав Гуринов. - При этом глобальных проблем со спросом мы не испытываем, но и объектов, стоит признать, - немного.

При этом у застройщика средняя стоимость квадратного метра ниже рыночной - от 75 тысяч до 83 тысяч рублей. От 100 тысяч рублей стоят квартиры с улучшенной предчистовой либо вообще чистовой отделкой. Такие сегодня пользуются большим спросом. Выбирая квартиру, покупатели понимают, что аналогичный ремонт может им обойтись вдвое дороже, чем приобретенный вместе с квадратными метрами у застройщика.

- С точки зрения экономической падения цен в новостройках не предвидится однозначно. И мы все равно видим традиционное осеннее оживление рынка, - прокомментировал директор компании-застройщика ООО «СибГрад» Алексей Певнев. Он отметил, что на объектах компании уже нет однокомнатных квартир - все выкупили. Молодые семьи стали чаще обращать внимание на приобретение двухкомнатных - их тоже почти нет. Пока здесь располагают выбором среди трехкомнатных.

- Можно, конечно, еще чего-то ждать. Но знаете, о чем чаще всего сожалеют клиенты, переступившие порог моего рабочего кабинета, - о том, что не купили и не решились раньше. Да, сейчас уже не те времена, что были раньше. Люди выбирают не удобную квартиру или нужную планировку, а то, на что у них хватает средств. Поэтому в первую очередь уходят квартиры наименьшей стоимости - однокомнатные квартиры, - добавил директор компании «Стройбетон» Владимир Золотов.

Что касается прихода иногородних застройщиков, то сегодня омские специалисты не вполне уверены, что новым игрокам удастся прочно закрепиться на рынке и поддерживать оптимальную ценовую политику. Омск среди застройщиков считается довольно специфичным городом - доныне все иногородние и столичные компании сбегали отсюда и почти все проходили процедуру заморозки и банкротства.

- Мы с коллегами солидарны. Пусть сначала иногородние застройщики здесь что-то построят, введут в эксплуатацию, продадут и заселят людей, а там видно будет, - подытожил Гуринов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Квартиры в Омске выросли в цене на 20%

Омскстат рапортовал, что самое дорогое жилье в новостройках (подробнее...)