Неадекватный омич пытался взорвать девятиэтажку

Фото: паблик «Инцидент Омск» во «ВКонтакте»

Накунане в паблике «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что неадекватный мужчина угрожает взорвать девятиэтажку в Ленинском округе.

- На Московке-2 ненормальный хотел взорвать дом. Перерезал шланг с газом и грозился всех взорвать. МЧС пришлось ломать дверь, - сообщил автор поста.

Автор поста также приложил видео, где видно, что к девятиэтажке съехались машины спасательных служб и полиции.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что утром поступило сообщение от женщины, проживающей в доме по улице Молодова. Она заявила, ее 44-летний сын ведет неадекватно и выкрикивает угрозы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину. В настоящее время правоохранители проводят проверку. Пострадавших в инциденте не оказалось, однако спасателям пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки.

Ситуацию с омичом-неадекватом прокомментировали и в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

- От МЧС России по Омской области выезжал один пожарный расчет в составе 6 человек с целью недопущения возникновения происшествий. Сотрудниками ведомства была аккуратно вскрыта входная дверь и проведены необходимые спасательные мероприятия, - уточнили в ведомстве.

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