В Омске тополя могут стать причиной короткого замыкания

Фото: паблик «ЧП Омск» во «ВКонтакте»

Накануне омичи пожаловались в паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» на тополя на 21-й Амурской, задевающие линии электропередачи.

По словам автора поста, деревья стали настолько высокие, что задевают провода. Омичи опасаются, что это может привести короткому замыканию, а потом - к пожару.

Напомним, ранеев паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте» появился пост, в котором жители Ленинского округа пожаловались на упавшее дерево. От окончательного падения его с трудом удерживают электропровода.

- Каждый день под этим деревом, висящим на проводах, ходят наши дети в школу, ходим мы с детьми в детский садик, наши дедушки и бабушки ходят в магазин. Домой хочется вернуться всем, но с каждым днем шансы уменьшаются, - написал тогда автор поста.

Отметим, в той ситуации владелец линии электропередачи на следующий день срезал опасные ветви дерева.