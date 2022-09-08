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Общество8 сентября 2022 9:25

60 человек не могут улететь из Омска в Новосибирск уже 5 часов

Транспортная прокуратура проводит проверку
Виктория КОВЕРНЕВА
За время задержки пассажирам уже можно было добраться до Новосибирска на автомобиле.

За время задержки пассажирам уже можно было добраться до Новосибирска на автомобиле.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже 5 часов из Омска в Новосибирск не могут улететь 60 человек. О проведении проверки сообщили в транспортной прокуратуре.

Самолет должен был отправиться в соседний город 8 сентября в 10.30. Однако, авиакомпания «Сибирь» отложила вылет на восемь часов.

- По указанному факту Омской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляются надзорные мероприятия, - уточняет ведомство.

Отметим, что конкретных причин задержки вылета не называется.

Происшествия: ЧП