60 человек не могут улететь из Омска в Новосибирск уже 5 часов

За время задержки пассажирам уже можно было добраться до Новосибирска на автомобиле. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже 5 часов из Омска в Новосибирск не могут улететь 60 человек. О проведении проверки сообщили в транспортной прокуратуре.

Самолет должен был отправиться в соседний город 8 сентября в 10.30. Однако, авиакомпания «Сибирь» отложила вылет на восемь часов.

- По указанному факту Омской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляются надзорные мероприятия, - уточняет ведомство.

Отметим, что конкретных причин задержки вылета не называется.