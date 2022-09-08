Омский эколог Костарев рассказал об «окрашивании» экологических платежей

Фото: международный пресс-центр МКР-Медиа

Накануне стало известно, что с 1 сентября в России заработало положение об «окрашивании» экологических платежей в бюджетах для их целевого использования. Согласно ему все денежные средства от уплаты штрафов в сфере экологии будут направлены в «природные фонды» регионов, откуда их уже будут тратить на ликвидацию вреда нанесенного окружающей среде и ее оздоровления. Эту меру в прошлом году предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

До этого денежные средства, полученные в виде штрафов в экологической сфере, чиновники отправляли в общие бюджеты.

Эколог и профессор ОмГУПСа Сергей Костарев подчеркнул в интервью международному пресс-центру МКР-Медиа, что там полученные просто средства растворялись.

Эксперт рассказал, что еще в девяностых существовали специальные внебюджетные экологические фонды, куда поступали все штрафы и другие платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Тогда в совет, управляющий этими организациями, входили представители крупных промышленных предприятий, ответственных структур и общественности.

- В частности, на эти средства, поступающие в эти фонды, в Омске был построен полигон промышленных отходов, развивались особо-охраняемые природные территории, высаживались деревья и организовывалось много других мероприятий. Почему эту систему отменили – мне непонятно. Любой, кто работал в сфере экологии в то время и позднее считали, что она была эффективна. В первые годы после отмены мы обращались по поводу её восстановления, но нам не пошли навстречу. Спустя 20 лет законодатель понял, что ненормально, когда деньги, полученные в виде экологических платежей или за негативное воздействие на окружающую среду, тратятся куда-то там ещё, - добавил Сергей Костарев.

Как он считает, на повестке остается важный вопрос - как будут расходовать платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Когда существовали фонды, по словам эксперта, денежные средства распределяли между территориями их уровню - город или другой населенный пункт, регион и только потом федерация.

- Сейчас платежи поступают в бюджеты, как-то там их перераспределяют и процент явно не в сторону местных территорий. А раньше было примерно так: 60% оставалось в городе или населённом пункте, 30% уходило в регион и 10% – в федерацию на экологические программы. По сути, основная часть денег оставалась там, где находились предприятия или где оказывалось негативное воздействие. Средства «работали» для тех, кто пострадал или испытывает воздействие, - рассказал эколог.

Добавим, согласно положению об «окрашивании» экологических платежей владельцы предприятий теперь обязаны за 5 лет до завершения работы производственных объектов составить целый план мероприятий, который должен включать в себя меры по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды. Однако не все так просто - бизнесу необходимо получить еще заключение государственной экологической экспертизы.